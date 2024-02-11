Прайс-кепи обмежують можливості України в імпорті електроенергії для покриття дефіциту в системі, - експерт

За його словами, імпорт електроенергії дуже допомагає Україні. Без нього було б неможливо покривати дефіцит в енергосистемі і споживачам довелося б деякий час бути без світла.

Водночас в години профіциту Україна експортує надлишкову електроенергію своїм європейським сусідам.

"Така вільна торгівля з операторами, вірніше через енергетичні системи Європейського союзу - це дуже вигідно для України. І я б так сказав, що Україна вже сьогодні вступила і є повноцінним членом Європейського союзу в сфері електричної енергії", - наголосив Омельченко.

Однак наразі існує комерційне обмеження, яке в деякі періоди часу заважає вільному проведенню імпорту електроенергії.

"У нас технічна можливість існує, але є проблеми з комерційною можливістю, оскільки у нас законодавство України з точки зору комерції, воно не зовсім відповідає і не тотожне тої моделі, яка існує в Європейському союзі. У нас існують прайс-кепи, тобто граничні ціни, які значно обмежують можливість торгівлі, і ці граничні ціни на порядок є нижчими, ніж в Європейському союзі", - пояснив експерт.

Омельченко додав, що через це в певні моменти виникає ситуація, коли в Україні є потреба в імпортній електроенергії, однак ми не можемо купляти її у європейських країн, бо це економічно не вигідно через діючі прайс-кепи.

"Просто ніхто не продасть тобі в збиток, я б так сказав. Я думаю, що нам треба йти до того, щоб вирівняти і цю, вирішити проблему", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії не мають заважати імпорту електроенергії.