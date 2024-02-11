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Прайс-кэпы ограничивают возможности Украины в импорте электроэнергии для покрытия дефицита в системе, - эксперт

Фото: прайс-кэпы ограничивают возможности Украины в импорте электроэнергии для покрытия дефицита в системе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Установленные на рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кэпы) ограничивают возможности импорта электроэнергии, когда нужно покрывать дефицит в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, импорт электроэнергии очень помогает Украине. Без него было бы нереально покрывать недостаток в энергосистеме и потребителям пришлось бы некое время быть без света.

В то же время, в часы профицита Украина экспортирует избыточную электроэнергию своим европейским соседям.

"Такая свободная торговля с операторами, вернее из-за энергетических систем Европейского союза - это очень выгодно для Украины. И я бы так сказал, что Украина уже сегодня вступила и является полноценным членом Европейского союза в сфере электрической энергии", - подчеркнул Омельченко.

Однако существует коммерческое ограничение, которое в некоторые периоды времени мешает свободному проведению импорта электроэнергии.

"У нас техническая возможность существует, но есть проблемы с коммерческой возможностью, поскольку у нас законодательство Украины с точки зрения коммерции, оно не совсем соответствует и не тождественно той модели, которая существует в Европейском союзе. У нас существуют прайс-кэпы, то есть предельные цены, которые значительно ограничивают возможность торговли, и эти предельные цены на порядок ниже, чем в Европейском союзе", - пояснил эксперт.

Омельченко добавил, что из-за этого в определенные моменты возникает ситуация, когда в Украине потребность в импортной электроэнергии, однако мы не можем покупать ее у европейских стран, потому что это экономически не выгодно из-за действующих прайс-кэпов.

"Просто никто не продаст тебе в убыток, я бы так сказал. Я думаю, что нам нужно идти к тому, чтобы выровнять и эту, решить проблему", - подытожил он.

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии не должны мешать импорту электроэнергии.

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Электроэнергия