Прайс-кепи можуть знову завадити імпорту електроенергії взимку: експерт пояснив чому

Якщо європейські ціни зростуть вище встановленої в Україні граничної ціни, чинні обмеження (прайс-кепи) знову можуть стати бар'єром для закупівлі електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова для YouTube-каналу "Український тиждень".
За його словами, цінові обмеження на енергоринку можуть знову обмежити імпорт електроенергії взимку.
"Тому може виникнути ситуація, що навіть ці завищені ціни, підвищені ціни, вірніше прайс-кепи, тому що прайс-кепи і ціна - це різна річ. Підвищені прайс-кепи можуть і не допомогти", - зазначив Омельченко.
Він нагадав, що така ситуація вже виникала у попередні роки: під час значного дефіциту Україна через власні регуляторні обмеження не могла повною мірою отримувати необхідну електроенергію.
"Ми можемо знов таки повторити ту ситуацію, що була в минулі роки, коли у нас за великого дефіциту електричної енергії ми самі собі своєю безглуздою регуляторною політикою НКРЕКП знижували можливість отримувати електричну енергію тоді, коли нам це потрібно", - наголосив експерт.
Омельченко вважає, що перед зимою НКРЕКП має діяти на випередження і змінити сам принцип встановлення прайс-кепів, а не коригувати граничні ціни вручну вже після виникнення проблем.
Нагадаємо, раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що штучні цінові обмеження на українському енергоринку змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з Європи.