Прайс-кепы могут снова помешать импорту электроэнергии зимой: эксперт объяснил почему

По его словам, ценовые ограничения на энергорынке могут снова ограничить импорт электроэнергии зимой.

"Поэтому может возникнуть ситуация, что даже эти завышенные цены, повышенные цены, вернее прайс-кепы, потому что прайс-кепы и цена - это разная вещь. Повышенные прайс-кепы могут и не помочь", - отметил Омельченко.

Он напомнил, что такая ситуация уже возникала в предыдущие годы: во время значительного дефицита Украина из-за собственных регуляторных ограничений не могла в полной мере получать необходимую электроэнергию.

"Мы можем опять-таки повторить ту ситуацию, которая была в прошлые годы, когда у нас при большом дефиците электрической энергии мы сами себе своей бессмысленной регуляторной политикой НКРЭКУ снижали возможность получать электрическую энергию тогда, когда нам это нужно", - подчеркнул эксперт.

Омельченко считает, что перед зимой НКРЭКУ должен действовать на опережение и изменить сам принцип установления прайс-кепов, а не корректировать предельные цены вручную уже после возникновения проблем.