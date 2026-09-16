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Прайс-кепи можуть знову завадити імпорту електроенергії взимку: експерт пояснив чому

17:58 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
Прайс-кепи можуть знову завадити імпорту електроенергії взимку: експерт пояснив чому Імпорт світла з ЄС може бути під загрозою взимку (фото: GettyImages)
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Якщо європейські ціни зростуть вище встановленої в Україні граничної ціни, чинні обмеження (прайс-кепи) знову можуть стати бар'єром для закупівлі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова для YouTube-каналу "Український тиждень".

За його словами, цінові обмеження на енергоринку можуть знову обмежити імпорт електроенергії взимку.

"Тому може виникнути ситуація, що навіть ці завищені ціни, підвищені ціни, вірніше прайс-кепи, тому що прайс-кепи і ціна - це різна річ. Підвищені прайс-кепи можуть і не допомогти", - зазначив Омельченко.

Він нагадав, що така ситуація вже виникала у попередні роки: під час значного дефіциту Україна через власні регуляторні обмеження не могла повною мірою отримувати необхідну електроенергію.

"Ми можемо знов таки повторити ту ситуацію, що була в минулі роки, коли у нас за великого дефіциту електричної енергії ми самі собі своєю безглуздою регуляторною політикою НКРЕКП знижували можливість отримувати електричну енергію тоді, коли нам це потрібно", - наголосив експерт.

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Омельченко вважає, що перед зимою НКРЕКП має діяти на випередження і змінити сам принцип встановлення прайс-кепів, а не коригувати граничні ціни вручну вже після виникнення проблем.

Нагадаємо, раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що штучні цінові обмеження на українському енергоринку змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з Європи.

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