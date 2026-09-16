Прайс-кепи можуть знову завадити імпорту електроенергії взимку: експерт пояснив чому

За його словами, цінові обмеження на енергоринку можуть знову обмежити імпорт електроенергії взимку.

"Тому може виникнути ситуація, що навіть ці завищені ціни, підвищені ціни, вірніше прайс-кепи, тому що прайс-кепи і ціна - це різна річ. Підвищені прайс-кепи можуть і не допомогти", - зазначив Омельченко.



Він нагадав, що така ситуація вже виникала у попередні роки: під час значного дефіциту Україна через власні регуляторні обмеження не могла повною мірою отримувати необхідну електроенергію.



"Ми можемо знов таки повторити ту ситуацію, що була в минулі роки, коли у нас за великого дефіциту електричної енергії ми самі собі своєю безглуздою регуляторною політикою НКРЕКП знижували можливість отримувати електричну енергію тоді, коли нам це потрібно", - наголосив експерт.

Омельченко вважає, що перед зимою НКРЕКП має діяти на випередження і змінити сам принцип встановлення прайс-кепів, а не коригувати граничні ціни вручну вже після виникнення проблем.