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Прайс-кепы могут снова помешать импорту электроэнергии зимой: эксперт объяснил почему

17:58 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кепы могут снова помешать импорту электроэнергии зимой: эксперт объяснил почему Импорт света из ЕС может оказаться под угрозой зимой (фото: GettyImages)
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Если европейские цены вырастут выше установленной в Украине предельной цены, действующие ограничения (прайс-кепы) могут стать барьером для закупки электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова для YouTube-канала "Український тиждень".

По его словам, ценовые ограничения на энергорынке могут снова ограничить импорт электроэнергии зимой.

"Поэтому может возникнуть ситуация, что даже эти завышенные цены, повышенные цены, вернее прайс-кепы, потому что прайс-кепы и цена - это разная вещь. Повышенные прайс-кепы могут и не помочь", - отметил Омельченко.

Он напомнил, что такая ситуация уже возникала в предыдущие годы: во время значительного дефицита Украина из-за собственных регуляторных ограничений не могла в полной мере получать необходимую электроэнергию.

"Мы можем опять-таки повторить ту ситуацию, которая была в прошлые годы, когда у нас при большом дефиците электрической энергии мы сами себе своей бессмысленной регуляторной политикой НКРЭКУ снижали возможность получать электрическую энергию тогда, когда нам это нужно", - подчеркнул эксперт.

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Омельченко считает, что перед зимой НКРЭКУ должен действовать на опережение и изменить сам принцип установления прайс-кепов, а не корректировать предельные цены вручную уже после возникновения проблем.

Напомним, ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке вынуждают Украину недоиспользовать импорт электроэнергии из Европы.

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