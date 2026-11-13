Прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії у вечірні години, - експерт

Потреба в імпорті світла збільшилася

За його словами, влітку та на початку осені значні обсяги сонячної генерації дозволяли Україні експортувати електроенергію вдень. Із жовтня ситуація почала змінюватися: після заходу сонця виникла потреба в імпорті для покриття вечірнього споживання.

"Почався імпорт ввечері, тому що сонце заходить, починає не вистачати і ми потрохи імпортували електроенергію, якщо це дозволяли прайс-кепи і економічна ситуація в Україні", - зазначив Закревський.

Таким чином, у періоди скорочення внутрішньої генерації наявність технічної можливості імпорту сама по собі не гарантує надходження електроенергії: значення має й те, чи дозволяють українські цінові обмеження здійснити таку поставку.

Чому прайс-кепи закликають підвищити

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год.