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Прайс-кепы могут ограничивать импорт электроэнергии в вечерние часы, - эксперт

16:20 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Почему прайс-кепы могут ограничивать импорт электроэнергии (фото: GettyImages)

Импорт электроэнергии становится особенно важным в вечерние часы, когда сокращается производство солнечной генерации, однако возможность его привлечения зависит, в том числе, от установленных на украинском рынке прайс-кепов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телемарафона.

Потребность в импорте света увеличилась

По его словам, летом и начале осени значительные объемы солнечной генерации позволяли Украине экспортировать электроэнергию днем. С октября ситуация начала меняться: после заката возникла потребность в импорте для покрытия вечернего потребления.

"Начался импорт вечером, потому что солнце заходит, начинает не хватать, и мы понемногу импортировали электроэнергию, если это позволяли прайс-кепы и экономическая ситуация в Украине", - отметил Закревский.

Таким образом, в периоды сокращения внутренней генерации наличие технической возможности импорта само по себе не гарантирует поступление электроэнергии: значение имеет и то, позволяют ли украинские ценовые ограничения осуществить такую ​​поставку.

Почему прайс-кепы призывают повысить

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кепы как минимум до 18 000 грн/МВт·ч.

В ФРУТЭК отмечали, что в отопительный сезон ценовые ограничения должны оставлять достаточные экономические условия для работы доступного поколения, маневровых мощностей и их восстановления после повреждений.

На сегодня предложенные Регулятором максимальные предельные цены составляют 15 000 грн/МВт·ч на рынке "на сутки наперед" и внутрисуточном рынке и 17 000 грн/МВт·ч - на балансирующем рынке.

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