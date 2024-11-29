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Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи, - експерт

П'ятниця 29 листопада 2024 14:08
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Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи, - експерт Фото: прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Збільшення імпорту електроенергії в Україну можливе, але стримують цінові обмеження на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка в ефірі Суспільне Київ.

Він відзначив високу вартість електроенергії на європейських ринках.

"Безумовно, ще є резерв збільшити обсяг імпорту, але за це треба платити. І це треба розуміти, що ніхто нам, на жаль, безкоштовно електроенергію не постачає, її треба для цього купляти, а ціни на європейських ринках зараз дуже високі", - зазначив Харченко.

Експерт також підкреслив, що наразі імпортує виключно бізнес для власних потреб, і лише в межах їхньої готовності платити за дорогу європейську електроенергію.

Харченко вважає, що граничні ціни (прайс-кепи), введені НКРЕКП, гальмують зростання імпорту.

"Якщо ціна в Європі вища, ніж ціна цього обмеження, то купити бізнес вже не може, просто не має змоги. Тому ці обмеження теж не сприяють збільшенню обсягу імпорту електроенергії", - пояснив Харченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також наголошував на необхідності збільшити цінові обмеження на імпорт електроенергії, щоб відключень світла стало менше.

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