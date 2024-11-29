Прайс-кепы тормозят увеличение импорта электроэнергии из Европы, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в эфире Общественного Киева.

Он отметил высокую стоимость электроэнергии на европейских рынках.

"Безусловно, еще есть резерв увеличить объем импорта, но за это нужно платить. И это надо понимать, что никто нам, к сожалению, бесплатно электроэнергию не снабжает, ее нужно для этого покупать, а цены на европейских рынках сейчас очень высоки", - отметил Харченко.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время импортирует исключительно бизнес для собственных нужд, и только в пределах готовности платить за дорогую европейскую электроэнергию.

Харченко считает, что предельные цены (прайс-кепы), введенные НКРЭКУ, тормозят рост импорта.

"Если цена в Европе выше, чем цена этого ограничения, то купить бизнес уже не может, просто нет возможности. Поэтому эти ограничения тоже не способствуют увеличению объема импорта электроэнергии", - пояснил Харченко.

Напомним, ранее народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк также отмечал необходимость увеличить ценовые ограничения на импорт электроэнергии, чтобы отключений света стало меньше.