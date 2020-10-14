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Правые силы проводят марш УПА в Киеве

Автор: РБК-Украина

В День защитника Украины, 14 октября, в Киеве представители националистических сил проводят марш Украинской повстанческой армии (УПА). Эта дата также считается днем основания УПА.

Об этом с места событий передает корреспондент РБК-Украина.

В марше принимают участие несколько сотен человек, в том числе представители "Правого сектора", Нацкорпуса и ВО "Свобода". Участники акции пройдут по центру столицы и выдвинут ряд требований возле Офиса президента. На шествии жгут файеры и дымовые шашки.

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Фото: марш УПА в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, они выступают за принятие так называемого закона о коллаборантах, преследование за пророссийскую деятельность, лишение лицензий ряда украинских телеканалов, а также за снятие ограничений с военных на Донбассе по ведению ответного огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве усилили меры безопасности из-за празднования Дня защитника Украины.

РБК-Украина писало, что сегодня в столице проходит несколько акций несмотря на то, что Киев находится в "оранжевой зоне" эпидемиологической опасности, где запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек.

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