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В Киеве усилили меры безопасности из-за празднования Дня защитника Украины

Киев, Среда 14 октября 2020 10:50
В Киеве усилили меры безопасности из-за празднования Дня защитника Украины
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за празднования Дня защитника Украины в Киеве усилили меры безопасности. На улицы вышли патрули полиции и Национальной гвардии, людей предупреждают о возможных выборочных проверках.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичного главка.

По его словам, сегодня в центре Киева пройдут шествия, молебен и велопробег ко Дню защитника Украины. Перед их началом взрывотехники проверили места скопления граждан и маршруты их движения. Для быстрого реагирования полиция сформировала дополнительные группы, которые дежурят в усиленном режим. Также усилена охрана на станциях метро.

"При необходимости правоохранители будут проводить выборочные поверхностные проверки граждан. В связи с этим, просим с пониманием отнестись к таким превентивным мерам, поскольку это делается для безопасности граждан. Призываем участников и организаторов акций соблюдать требования действующего законодательства", - добавил Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киеве на День защитника Украины ограничат движение транспорта.

Отметим, в связи с ухудшением эпидемической ситуации премьер-министр Денис Шмыгаль призвал отказаться от массовых мероприятий.

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Новости Украины Общество КиевАндрей КрищенкоДень защитника Украины
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