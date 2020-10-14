Праві сили проводять марш УПА в Києві

У День захисника України, 14 жовтня, в Києві представники націоналістичних сил проводять марш Української повстанської армії (УПА). Ця дата також вважається днем заснування УПА.

Про це з місця подій передає кореспондент РБК-Україна.

У марші беруть участь кілька сотень людей, в тому числі представники "Правого сектора", Нацкорпусу і ВО "Свобода". Учасники акції пройдуть по центру столиці та висунуть низку вимог біля Офісу президента. На ході палять фаєри і димові шашки.

Фото: марш УПА в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, вони виступають за ухвалення так званого закону про колаборантів, переслідування за проросійську діяльність, позбавлення ліцензій низки українських телеканалів, а також за зняття обмежень з військових на Донбасі на ведення вогню у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві посилили заходи безпеки через святкування Дня захисника України.

РБК-Україна писало, що сьогодні в столиці проходить кілька акцій незважаючи на те, що Київ знаходиться в "помаранчевій зон"і епідеміологічної небезпеки, де заборонено проведення масових заходів за участю понад 20 осіб.