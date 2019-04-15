В Германии социал-демократы раскритиковали встречу Меркель с Порошенко

Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Встреча Меркель с Порошенко за полторы недели до второго тура выборов создает ощущение "односторонней поддержки", заявили в Социал-демократической партии

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Порошенко за полторы недели до второго тура выборов в Украине создает ощущение "односторонней поддержки". Об этом заявил внешнеполитический представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вместе с ХДС / ХСС входит в правящую коалицию, Нильс Шмид, передает DW.

По его словам, это "политическая ошибка и удивляет, что Меркель встретилась с Порошенко за полторы недели до выборов". Шмид заявил, что "таким образом возникло впечатление односторонней поддержки".

Он добавил, что было бы лучше, если бы Меркель встретилась также с другим кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Хотя Зеленский нам в Германии и не очень известен, и мы до сих пор хорошо сотрудничали с Порошенко, Зеленский также четко высказался о проевропейском курсе Украины, сосредотачиваясь на борьбе с коррупцией и объединении страны", - отметил Шмид.

Отметим, на днях Шмид встречался в Киеве с политическим консультантом Зеленского Дмитрием Разумковым.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции христианских демократов в Бундестаге Иоганн Вадефуль заявил, что у него много вопросов относительно программы и персонала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Добавим, Меркель во время встречи с Порошенко потребовала от Российской Федерации освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.