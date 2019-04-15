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У Німеччині соціал-демократи розкритикували зустріч Меркель з Порошенком

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 11:42
У Німеччині соціал-демократи розкритикували зустріч Меркель з Порошенком
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зустріч Меркель з Порошенком за півтора тижні до другого туру виборів створює відчуття "односторонньої підтримки", заявили в Соціал-демократичній партії

Зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом України Петром Порошенком за півтора тижні до другого туру виборів в Україні створює відчуття "односторонньої підтримки". Про це заявив зовнішньополітичний представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом з ХДС / ХСС входить в правлячу коаліцію, Нільс Шмід, передає DW.

За його словами, це "політична помилка й дивує, що Меркель зустрілася з Порошенком за півтора тижні до виборів". Шмід заявив, що "таким чином виникло враження односторонньої підтримки".

Він додав, що було б краще, якби Меркель зустрілася також з іншим кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, як це зробив президент Франції Еммануель Макрон.

"Хоча Зеленський нам в Німеччині і не дуже відомий, і ми досі добре співпрацювали з Порошенком, Зеленський також чітко висловився про європейський курс України, зосереджуючись на боротьбі з корупцією і об'єднаннї країни", - зазначив Шмід.

Зазначимо, днями Шмід зустрічався в Києві з політичним консультантом Зеленського Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції християнських демократів у Бундестазі Йоганн Вадефуль заявив, що у нього багато питань щодо програми і персоналу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Додамо, Меркель під час встречіі з Порошенком вимагала від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

 

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