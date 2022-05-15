Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с оговоркой

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. При этом политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.
Отмечается, что сегодня состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.
"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - подчеркивается в релизе.
Министр иностранных дел Швеции Энн Линде назвала историческим решение правящей партии дать согласие на вступление страны в НАТО. "Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и во всей Европе", - написала она в Twitter.
Напомним, ранее сообщалось о планах правительства Швеции провести 16 мая внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО.
Отметим, накануне Финляндия официально сообщила о подаче заявки на вступление в НАТО.
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