Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с оговоркой

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. При этом политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии .

Отмечается, что сегодня состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.

"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - подчеркивается в релизе.

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде назвала историческим решение правящей партии дать согласие на вступление страны в НАТО. "Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и во всей Европе", - написала она в Twitter.