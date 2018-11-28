Правляча коаліція в Бундестазі прийняла стратегію розвитку партнерства ФРН і України

Фото: Ангела Меркель (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

На засіданні фракції ХДС / ХСС прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства на найближчі роки

На засіданні фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" (ХДС/ХСС) за участю канцлера Ангели Меркель сьогодні, 28 листопада, прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає РБК-Україна.

"На засіданні найбільшої фракції ХДС/ХСС (246 депутатів) - за участю канцлера Ангели Меркель - прийнято без перебільшення історичний документ, який визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки", - повідомив він в Twitter.

У документі говориться, що "Північний потік-2" буде використовуватися РФ для розширення можливостей дестабілізації України. У документі також констатується, що газопровід "розколює європейських трансатлантичних партнерів".

Нагадаємо, Бундестаг Німеччини та Сейм Польщі сьогодні прийняли спільну заяву щодо загострення ситуації в районі Керченської протоки.

В документі зазначається, що напад і затримання військовими РФ трьох суден ВМС України призвело до відновлення ескалації. Також йдеться, що такі дії Росії суперечать міжнародному праву. Німеччина і Польща закликали РФ поважати суверенітет України та її кордони. Сторони очікують від РФ негайного звільнення українських судів і моряків.

Раніше в Бундестазі правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, яким жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці.