Правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры

Правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах. Они состоятся в сентябре текущего года.

Об этом пишет Die Welt .

За его кандидатуру был отдан 31 голос. Девять членов правления ХДС поддержали Маркуса Зедера, воздержались шесть человек.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг.