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Правящая в Германии партия определилась с кандидатом в канцлеры

Автор: Артур Родивилов

Правление правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах. Они состоятся в сентябре текущего года.

Об этом пишет Die Welt.

За его кандидатуру был отдан 31 голос. Девять членов правления ХДС поддержали Маркуса Зедера, воздержались шесть человек.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг.

Напомним, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии 16 января. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Кроме того, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.

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