Правляча в Німеччині партія визначилася з кандидатом у канцлери

Правління керівної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) обрало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах. Вони відбудуться у вересні поточного року.
Про це пише Die Welt.
За його кандидатуру було віддано 31 голос. Дев'ять членів правління ХДС підтримали Маркуса Зедера, утрималися шість осіб.
26 вересня 2021 року в Німеччині пройдуть вибори в Бундестаг.
Нагадаємо, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обрано головою керівничої партії Німеччини 16 січня. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Крім того, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона на цій посаді з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.