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Правляча в Німеччині партія визначилася з кандидатом у канцлери

Автор: Артур Родивилов

Правління керівної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) обрало голову партії Арміна Лашета як кандидата в канцлери Німеччини на виборах. Вони відбудуться у вересні поточного року.

Про це пише Die Welt.

За його кандидатуру було віддано 31 голос. Дев'ять членів правління ХДС підтримали Маркуса Зедера, утрималися шість осіб.

26 вересня 2021 року в Німеччині пройдуть вибори в Бундестаг.

Нагадаємо, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обрано головою керівничої партії Німеччини 16 січня. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Крім того, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона на цій посаді з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

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