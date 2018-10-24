Правозащитники требуют отставки руководства НАБУ и САП из-за дел против Логвинского

Фото: Георгий Логвинский (nfront.org.ua)

Правозащитники заявили, что три дела, которые ведутся против Логвинского, являются политически мотивированными

Правозащитники требуют отставки руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) из-за дел против народного депутата Георгия Логвинского и членов его семьи. С соответствующим обращением правозащитники обратились к директору НАБУ Артему Сытнику и главе САП Назару Холодницкому сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Обращение подписали директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, уполномоченный президента по делам крымскотатрского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и глава Ваад-Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

В частности, они заявили, что три дела, которые ведутся против Логвинского являются политически мотивированными. По их словам, правозащитники провели анализ всех трех производств (№5201700000000061, №52013000000000436, №52016000000000163) и констатируют, что "НАБУ ищет коррупционные преступления в коммерческих спорах хозяйственых субъектов".

Сообщается, что данные расследования сопровождаются громкими кампаниями в СМИ, что вредит репутации Логвинского, а также его супруги, судьи Европейского суда по делам человека Анны Юдковской. Также отмечается, что во время проверки материалов досудебного расследования были установлены факты внесения неправдивых данных и манипуляции юридическими фактами.

"В связи с отсутствием реакции на предыдущие неоднократные обращения правозащитников, игнорирование объективных фактов, изложенных в юридическом анализе, уже вызванный подрыв авторитета Украины на международной арене, дискредитацию, и продолжающиеся политически мотивированные преследования, просим принять меры для прекращения такой незаконной деятельности, а в случае дальнейшего бездействия, нежелания или неспособности защиты государственных интересов и законных интересов граждан, рассмотреть возможность личного сложения полномочий", - говорится в обращении.

Фото: censor.net.ua