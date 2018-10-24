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Правозахисники вимагають відставки керівництва НАБУ і САП через справи проти Логвинського

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 18:55
Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)
Фото: Георгій Логвинський (nfront.org.ua)

Правозахисники заявили, що три справи, які ведуться проти Логвинського, є політично мотивованими

Правозахисники вимагають відставки керівництва Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) через справи проти народного депутата Георгія Логвинського і членів його сім'ї. З відповідним зверненням правозахисники звернулися до директора НАБУ Артема Ситнику та голови САП Назара Холодницького сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Звернення підписали директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і голова Ваад-Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосиф Зісельс.

Зокрема, вони заявили, що три справи, які ведуться проти Логвинського є політично мотивованими. За їх словами, правозахисники провели аналіз усіх трьох проваджень (№5201700000000061, №52013000000000436, №52016000000000163) і констатують, що "НАБУ шукає корупційні злочини у комерційних спорах господарських суб'єктів".

Повідомляється, що дані розслідування супроводжуються гучними кампаніями в ЗМІ, що шкодить репутації Логвинского, а також його дружини, судді Європейського суду у справах людини Ганни Юдківської. Також наголошується, що під час перевірки матеріалів досудового розслідування були встановлені факти внесення неправдивих даних і маніпуляції юридичними фактами.

"У зв'язку з відсутністю реакції на попередні неодноразові звернення правозахисників, ігнорування об'єктивних фактів, викладених у юридичному аналізі, вже викликаний підрив авторитету України на міжнародній арені, дискредитацію, і політично мотивовані переслідування, що продовжуються, просимо вжити заходів для припинення такої незаконної діяльності, а в разі подальшої бездіяльності, небажання чи нездатності захисту державних інтересів і законних інтересів громадян, розглянути можливість особистого складання повноважень", - йдеться у зверненні.

 

Фото: censor.net.ua

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