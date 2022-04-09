Правозащитники США помешали Конгрессу принять закон об изъятии активов российских олигархов, - WP

Представители Американского союза гражданских свобод заявили законодателям, что закон может противоречить процессуальным гарантиям Конституции США, поскольку он не позволяет оспаривать действия правительства в суде.

Правозащитники предупредили, что этот закон, вероятно, будет отменен судебной властью, что даст России потенциальную пропагандистскую победу над Соединенными Штатами.

Законопроект, авторами которого выступили представители Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от штата Калифорния), позволил бы администрации Байдена конфисковать имущество на сумму более 5 миллионов долларов, принадлежащее россиянам, против которых введены санкции правительства США.

Согласно законопроекту, эти активы могут быть проданы за наличные деньги, которые затем будут переданы Украине для военной и гуманитарной помощи. При этом сумма данных средств может исчисляться миллиардами.