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Правозащитники США помешали Конгрессу принять закон об изъятии активов российских олигархов, - WP

Фото: американские правозащитники помешали изъятию активов российских олигархов (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Американский союз гражданских свобод помог сорвать законопроект, который позволил бы администрации Джо Байдена изъять активы российских олигархов и передать вырученные средства Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Представители Американского союза гражданских свобод заявили законодателям, что закон может противоречить процессуальным гарантиям Конституции США, поскольку он не позволяет оспаривать действия правительства в суде.

Правозащитники предупредили, что этот закон, вероятно, будет отменен судебной властью, что даст России потенциальную пропагандистскую победу над Соединенными Штатами.

Законопроект, авторами которого выступили представители Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от штата Калифорния), позволил бы администрации Байдена конфисковать имущество на сумму более 5 миллионов долларов, принадлежащее россиянам, против которых введены санкции правительства США.

Согласно законопроекту, эти активы могут быть проданы за наличные деньги, которые затем будут переданы Украине для военной и гуманитарной помощи. При этом сумма данных средств может исчисляться миллиардами.

Напомним, США ограничивают доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям и арматуре.

Мы также писали о том, что Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России.

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