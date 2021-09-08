Правозащитники сообщили о задержании в Крыму бывшего члена Меджлиса

Обыски произошли в Симферополе, в поселке Молодежное.

"После следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара", - говорится в сообщении.

Правозащитникам сообщили, что рядом с домом Менсеитова в 20:30 заметили две машины.

"Когла я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24:00 две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают", - сообщили в "Крымскую солидарность".