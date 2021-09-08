Правозахисники повідомили про затримання в Криму колишнього члена Меджлісу

В окупованому Криму пройшли чергові обшуки. В результаті затримали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність".
Обшуки відбулися в Сімферополі, в селищі Молодіжне.
"Після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеїтова Ельдара", - йдеться в повідомленні.
Правозахисникам повідомили, що поруч з будинком Менсеїтова о 20:30 помітили дві машини.
"Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонний паркан. Зараз мені стало відомо, що близько 24:00 дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають", - повідомили в "Кримську Солідарність".
Нагадаємо, окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.