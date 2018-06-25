Правозахисники закликають Раду відхилити проект про блокування сайтів без рішення суду

Правозахисники підкреслюють, що цей документ руйнує засади політичної свободи та демократії

Правозахисники закликають Верховну раду України відхилити проект закону № 6688 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки України". Про це свідчить спільна заява Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи.

"21 червня 2018 року з третьої спроби законопроект №6688 був унесений до порядку денного Верховної Ради України. Ми стверджуємо, що він порушує свободу вираження поглядів, яка гарантується статтею 34 Конституції України та статтею 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, й інші міжнародні стандарти прав людини та вимагаємо його відхилення парламентом", - сказано у заяві.

Правозахисники підкреслюють, що цей документ руйнує засади політичної свободи та демократії.

"Під визначення технологічного тероризму (у законопроекті, - ред.) підпадає будь-яка дискусія щодо рішень суб’єктів владних повноважень з метою впливу на такі рішення, якщо вона відбувається із використанням мережі Інтернет. Проте залучення суспільства до процесу прийняття рішень суб’єктами владних повноважень є суттю демократичної держави, яке забезпечується через свободу вираження поглядів", - зазначається у заяві.

Вказано, що поширення інформації про рішення, дії (бездіяльності) суб’єктів владних повноважень з метою привернення уваги суспільства до подій, які впливають на життя людей та їх добробут, є обов’язком медіа, а запропоновані положення законопроекту підривають саму суть свободи вираження поглядів, заперечують її як таку.

Правозахисники також звертають увагу, що у проекті фактично на розсуд слідчого, прокурора або судді покладено вирішувати, чи є певна інформація забороненою чи ні.

"Згідно з пропонованими змінами, тимчасове блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Максимальний строк блокування при цьому не обумовлюється", - вказано у заяві.

Зважаючи на це, процесуальне право на оскарження застосування тимчасового блокування (обмеження) доступу власником та/або розпорядником ресурсу, а так само і будь-яких третіх осіб, зокрема і операторів, провайдерів телекомунікацій виглядає ілюзорним.

"Відкривається простір для безконтрольної сваволі з боку державних органів. Проект фактично ініціює введення в мережі Інтернет державної цензури, яка не буде підконтрольна і відповідальна перед громадськістю. При чому така цензура здійснюватиметься коштом як раз самих громадян, адже ріст видатків операторів і провайдерів телекомунікацій призведе до компенсації їх через збільшення тарифів для користувачів", - попереджають правозахисники.

Вони зазначають, що держава може застосовувати обмеження свободи Інтернету, враховуючи збройний конфлікт з РФ та дії держави-агресора, але "ці обмеження мають бути пропорційними, а не копіювати форми і методи авторитарної та патерналістської російської держави".

Нагадаємо, у ВР зареєстровано і внесено до порядку денного законопроект №6688, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти, що містять заборонену до поширення в Україні інформацію, без рішення суду.