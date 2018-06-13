Правозащитники предупреждают украинцев об опасности поездки на ЧМ-2018 в Россию

Чемпионат мира по футболу в РФ собираются посетить более 5 тысяч украинских болельщиков

Правозащитники предостерегают украинских болельщиков об опасности в случае поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Об этом заявил руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко на пресс-конференции во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По информации правозащитной организации, более 5 тысяч украинских болельщиков собираются посетить чемпионат.

"Эта категория наших болельщиков является чрезвычайно уязвимой, виктимной. Потому что, в первую очередь, они приезжают на короткий срок и, в отличие от наших заробитчан, не согласны длительное время подчиняться российским традициям, законам, - они едут развлекаться", - отметил он.

Мартыненко предположил, что поведение украинских болельщиков будет "в лучшем случае нейтральным, но не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство".

Он добавил, что болельщик может что-то выкрикивать на стадионе и высказывать свое мнение на украинском языке, что может вызвать непонимание патриотически настроенных россиян.

"Конфликты в этой цепочке событий могут быть... 5 тысяч наших граждан по собственной воле поместили себя в обстановку, где они являются объектом повышенного криминогенного интереса... Эксцессы возможны с любой стороны", - считает правозащитник.

Напомним, власти Финляндии будет бойкотировать финал Чемпионата мира-2018 по футболу, который состоится в России.