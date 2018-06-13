Правозахисники попереджають українців про небезпеку поїздки на ЧС-2018 в Росії

Чемпіонат світу з футболу в РФ мають намір відвідати понад 5 тисяч українських вболівальників

Правозахисники застерігають українських вболівальників про небезпеку у разі поїздки в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Про це заявив керівник відділу аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко на прес-конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією правозахисної організації, понад 5 тисяч українських вболівальників мають намір відвідати чемпіонат.

"Ця категорія наших уболівальників є надзвичайно вразливою, віктимною. Тому що передусім вони приїздять на короткий термін і, на відміну від наших заробітчан, не згодні тривалий час підкорятися російським традиціям, законам, - вони їдуть розважатися", - зазначив він.

Мартиненко припустив, що поведінка українських вболівальників буде "в кращому разі нейтральною, але не такою, яка б повністю влаштовувала російське законодавство".

Він додав, що вболівальник може щось викрикувати на стадіоні і висловлювати свою думку українською мовою, що може викликати нерозуміння патріотично налаштованих росіян.

"Конфлікти в цьому ланцюжку подій можуть бути... 5 тисяч наших громадян з власної волі помістили себе в обстановку, де вони є об'єктом підвищеного криміногенного інтересу... Ексцеси можливі з будь-якого боку", - вважає правозахисник.

Нагадаємо, влада Фінляндії бойкотуватиме фінал Чемпіонату світу-2018 з футболу, який відбудеться в Росії.