Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Правозахисники попереджають українців про небезпеку поїздки на ЧС-2018 в Росії

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    13.06.2018 - 00:53
Фото: ЧС-2018 в Росії (twitter.com/FifaWorldCup_ru)
Фото: ЧС-2018 в Росії (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Чемпіонат світу з футболу в РФ мають намір відвідати понад 5 тисяч українських вболівальників

Правозахисники застерігають українських вболівальників про небезпеку у разі поїздки в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Про це заявив керівник відділу аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко на прес-конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією правозахисної організації, понад 5 тисяч українських вболівальників мають намір відвідати чемпіонат.

"Ця категорія наших уболівальників є надзвичайно вразливою, віктимною. Тому що передусім вони приїздять на короткий термін і, на відміну від наших заробітчан, не згодні тривалий час підкорятися російським традиціям, законам, - вони їдуть розважатися", - зазначив він.

Мартиненко припустив, що поведінка українських вболівальників буде "в кращому разі нейтральною, але не такою, яка б повністю влаштовувала російське законодавство".

Він додав, що вболівальник може щось викрикувати на стадіоні і висловлювати свою думку українською мовою, що може викликати нерозуміння патріотично налаштованих росіян.

"Конфлікти в цьому ланцюжку подій можуть бути... 5 тисяч наших громадян з власної волі помістили себе в обстановку, де вони є об'єктом підвищеного криміногенного інтересу... Ексцеси можливі з будь-якого боку", - вважає правозахисник.

Нагадаємо, влада Фінляндії бойкотуватиме фінал Чемпіонату світу-2018 з футболу, який відбудеться в Росії.

 

Європарламент може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії Представники влади Польщі не поїдуть на відкриття ЧС з футболу в Росії
Теги публікації: ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся