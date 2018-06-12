Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Финляндия присоединилась к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

НовостиПолитика    12.06.2018 - 22:20
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)
Фото: ЧМ-2018 (twitter.comFifaWorldCup_ru)

Высшее руководство Финляндии не будет принимать участия в ЧМ

Власти Финляндии будет бойкотировать финал Чемпионата мира-218 по футболу, который состоится в России. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Высшее руководство Финляндии не участвует в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", - отметил Олефиров.

Посол призвал украинцев также бойкотировать ЧМ-2018.

Напомним, недавно Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира 2018 в Российской Федерации в новой резолюции о правах человека в этой стране.

Добавим, ранее к бойкоту ЧМ-2018 присоединились Польша, Канада, Австралия, Исландия и Великобритания. Конечно, бойкотировать чемпионат призвала также Украина.

Отметим, что у канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российской Федерации во время ЧМ-2018 по футболу.

Меркель заявила об отсутствии принципиальных причин не ехать на ЧМ-2018 в Россию Представители власти Польши не поедут на открытие ЧМ по футболу в России
Теги публикации: ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь