Финляндия присоединилась к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

Высшее руководство Финляндии не будет принимать участия в ЧМ

Власти Финляндии будет бойкотировать финал Чемпионата мира-218 по футболу, который состоится в России. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Высшее руководство Финляндии не участвует в чемпионате. Это - не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", - отметил Олефиров.

Посол призвал украинцев также бойкотировать ЧМ-2018.

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) June 12, 2018

Напомним, недавно Европейский парламент может объявить дипломатический бойкот футбольному Чемпионату мира 2018 в Российской Федерации в новой резолюции о правах человека в этой стране.

Добавим, ранее к бойкоту ЧМ-2018 присоединились Польша, Канада, Австралия, Исландия и Великобритания. Конечно, бойкотировать чемпионат призвала также Украина.

Отметим, что у канцлера Германии Ангелы Меркель нет принципиальных причин отказываться от поездки в Российской Федерации во время ЧМ-2018 по футболу.