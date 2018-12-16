Правозащитники назвали число удерживаемых на Донбассе заложников

Фото: встреча освобожденных заложников, декабрь 2017 (РБК-Украина)

Боевики удерживают в заложниках не менее 89 гражданских

Боевики на Донбассе удерживают в заложниках не менее 102 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека".

Сообщается, что на оккупированной части Луганской области в заложниках удерживают 6 военных и 13 гражданских. По данным правозащитников, их могут удерживать в Луганском СИЗО и бывшем здании управления Службы безопасности Украины.

На оккупированной части Донецкой области насчитывают не менее 7 военнопленных и 76 гражданских заложников, которых могут содержать в Донецком СИЗО, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также в бывшем помещении арт-центра "Изоляция".

Фото: инфографика "Медийной инициативы за права человека"

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона предложила представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен пленными затрудняется из-за "нечистоплотности украинских коллег".