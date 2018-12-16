Правозахисники назвали кількість утримуваних на Донбасі заручників

Фото: зустріч звільнених заручників, грудень 2017 (РБК-Україна)

Бойовики утримують в заручниках не менше 89 цивільних

Бойовики на Донбасі утримують в заручниках не менше 102 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини".

Повідомляється, що на окупованій частині Луганської області в заручниках утримують 6 військових і цивільних 13. За даними правозахисників, їх можуть утримувати в Луганському СІЗО і колишньому приміщенні управління Служби безпеки України.

На окупованій частині Донецької області налічують не менше 7 військовополонених і 76 цивільних заручників, яких можуть утримувати в Донецькому СІЗО, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також у колишньому приміщенні арт-центру "Ізоляція".

Фото: інфографіка "Медійної ініціативи за права людини"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона запропонувала представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обмін полоненими ускладнюється через "необережність українських колег".