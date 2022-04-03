UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правозащитники начали документировать преступления оккупантов в Украине

Фото: военные преступления российских оккупантов в Украине начали документировать (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирных жителей Украины. Опубликован доклад со свидетельствами очевидцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад HRW.

В докладе HRW говорится, что организация задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны на захваченных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областях. В документе приводятся свидетельства очевидцев преступлений оккупантов с 27 февраля по 14 марта.

В частности, в докладе рассказывается о том, что 4 марта в Буче российские оккупанты окружили группу из пятерых мужчин, поставили их на колени и убили одного из них выстрелом в затылок. Также приводится эпизод убийства шести человек 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области, изнасилования женщины 13 марта в селе Малая Рогань Харьковской области и убийство в Ворзеле женщины с 14-летним ребенком.

Напомним, ранее Еврокомиссия призвала провести срочное независимое расследование преступлений России в Украине.

Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуHuman Rights Watch