Правозащитники начали документировать преступления оккупантов в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирных жителей Украины. Опубликован доклад со свидетельствами очевидцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад HRW.
В докладе HRW говорится, что организация задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны на захваченных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областях. В документе приводятся свидетельства очевидцев преступлений оккупантов с 27 февраля по 14 марта.
В частности, в докладе рассказывается о том, что 4 марта в Буче российские оккупанты окружили группу из пятерых мужчин, поставили их на колени и убили одного из них выстрелом в затылок. Также приводится эпизод убийства шести человек 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области, изнасилования женщины 13 марта в селе Малая Рогань Харьковской области и убийство в Ворзеле женщины с 14-летним ребенком.
Напомним, ранее Еврокомиссия призвала провести срочное независимое расследование преступлений России в Украине.
Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области и заявил, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ.
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