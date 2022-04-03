Правозащитники начали документировать преступления оккупантов в Украине

В докладе HRW говорится, что организация задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны на захваченных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областях. В документе приводятся свидетельства очевидцев преступлений оккупантов с 27 февраля по 14 марта.

В частности, в докладе рассказывается о том, что 4 марта в Буче российские оккупанты окружили группу из пятерых мужчин, поставили их на колени и убили одного из них выстрелом в затылок. Также приводится эпизод убийства шести человек 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области, изнасилования женщины 13 марта в селе Малая Рогань Харьковской области и убийство в Ворзеле женщины с 14-летним ребенком.