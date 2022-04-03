Правозахисники почали документувати злочини окупантів в Україні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) почала документувати військові злочини, скоєні російськими окупантами проти мирних жителів України. Опубліковано доповідь зі свідченнями очевидців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь HRW.
У доповіді HRW йдеться, що організація задокументувала кілька випадків порушення російськими військовими законів війни на захоплених територіях Чернігівській, Харківській та Київській областях. У документі наводяться свідчення очевидців злочинів окупантів з 27 лютого по 14 березня.
Зокрема, в доповіді розповідається про те, що 4 березня в Бучі російські окупанти оточили групу з п'ятьох чоловіків, поставили їх на коліна і вбили одного з них пострілом в потилицю. Також наводиться епізод вбивства шести осіб 27 лютого в селі Старий Биків Чернігівської області, зґвалтування жінки 13 березня в селі Мала Рогань Харківської області і вбивство в Ворзелі жінки з 14-річною дитиною.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія закликала провести термінове незалежне розслідування злочинів Росії в Україні.
Зазначимо, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області і заявив, що європейські лідери повинні негайно зупинити дії РФ.
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