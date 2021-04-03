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Правозащитники: в Крыму блокируют 27 украинских сайтов, большинство из них - новостные

Автор: Инна Собора

В оккупированном Крыму полностью заблокированы 27 сайтов украинских сайтов. Подавляющие большинство из них - онлайн-медиа.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа.

Среди них: Укринформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналистских расследований, Подробности, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Украинская правда, РБК-Украина, Зеркало недели, Херсон Daily.

Также полностью заблокированы сайты Линкедин, Меджлиса крымскотатарского народа, “Свидетелей Иеговы”, Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины и организации Хизб ут-Тахрир.

Проверку доступности сайтов проводили в феврале-марте 2021 года.

Правозащитники отмечают, что блокирование украинских онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму 10 провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова блокируют 20 украинских информационных сайтов.

РБК-Украина писало, что недавно Печерский суд заблокировал ряд украинских информационных сайтов.

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Новости Украины новостисайтправозащитники
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