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Правозахисники: у Криму блокують 27 українських сайтів, більшість з них - новинні

Автор: Инна Собора

В окупованому Криму повністю заблоковані 27 сайтів українських сайтів. Переважна більшість з них - онлайн-медіа.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів в 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.

Серед них: Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, Blackseanews, 112 телеканал, Апостроф, Главком, Главное, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Депо, Українська правда, РБК-Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

Також повністю заблоковані сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ОСЬ України та організації Хізб ут-Тахрір.

Перевірку доступності сайтів проводили в лютому-березні 2021 року.

Правозахисники відзначають, що блокування українських онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право мешканців півострова на доступ до інформації.

Раніше повідомлялося, що в аннексированном Росією Криму 10 провайдерів в дев'яти населених пунктах півострова блокують 20 українських інформаційних сайтів.

РБК-Україна писало, що нещодавно Печерський суд заблокував низку українських інформаційних сайтів.

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