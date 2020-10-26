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Правозащитники Беларуси сообщили о задержании около 80 протестующих

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 октября, в Беларуси проходит национальная забастовка. Силовики уже задержали около 80 человек по всей стране.

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Об этом сообщает Naviny.by.

По данным правозащитников, задержания митингующих проводились в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве и Новополоцке. К забастовке присоединились студенты из высших учебных заведений.

Тем временем из различных предприятий поступает информация о беспорядках и забастовках в отдельных цехах. В числе таких предприятий - "Гродно Азот", МТЗ, МАЗ, МЗКТ, "Интеграл" и другие.

Отмечается, что общенациональная забастовка была объявлена в стране в связи с невыполнением требований ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская президенту Александру Лукашенко.

При этом Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Также сообщалось, что в Минске силовики разогнали митинг студентов. Нескольких из них задержали.

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