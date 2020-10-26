Правозахисники Білорусі повідомили про затримання близько 80 протестувальників

Сьогодні, 26 жовтня, в Білорусі проходить національний страйк. Силовики вже затримали близько 80 людей по всій країні.

Про це повідомляє Naviny.by.

За даними правозахисників, затримання мітингувальників проводилися у Борисові, Бресті, Гродно, Мінську, Могильові та Новополоцьку. До загальнонаціонального страйку приєдналися студенти з вищих навчальних закладів.

Тим часом з різних підприємств надходить інформація про заворушення і страйки в окремих цехах. У числі таких підприємств - "Гродно Азот", МТЗ, МАЗ, МЗКТ, "Інтеграл" та інші.

Зазначається, що загальнонаціональний страйк був оголошений в країні у зв'язку з невиконанням вимог ультиматуму, який висунула білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська президенту Олександру Лукашенко.

При цьому лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.

Також повідомлялося, що в Мінську силовики розігнали мітинг студентів. Кількох студентів затримали.