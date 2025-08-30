Нетаньяху загрожує ще один ордер на арешт? Що відомо

Адвокати з прав людини подали скаргу до судів Аргентини з вимогою арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якщо він з'явиться на території країни під час запланованого візиту в вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, кримінальна скарга вимагає заарештувати Нетаньяху, якщо він приїде до Аргентини. Йому інкримінують відповідальність за нібито військовий злочин 23 березня, коли в Газі загинули кілька людей.

Зазначимо, тоді повідомлялося, що Армія оборони обстріляла авто швидкої допомоги та рятувальних служб у місті Рафах на півдні Сектору Газа. Ізраїль визнав помилки військових, пояснивши це оперативним непорозумінням, яке сталося через "загрозу з боку ворожих сил".

Офіційно візит Нетаньяху до Аргентини поки що не підтверджено. При цьому місцева газета Clarin повідомила, що він може замість поїздки до країни попросити про зустріч з президентом Хав'єром Мілеєм, поки обидва лідери будуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Ізраїльський лідер стикається з зростаючим глобальним тиском через наступ Ізраїлю в Секторі Газа. До цього він зіткнувся із звинуваченнями у Міжнародному кримінальному суді, який у результаті видав ордер на арешт Нетаньяху.