ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нетаньяху загрожує ще один ордер на арешт? Що відомо

Субота 30 серпня 2025 10:16
UA EN RU
Нетаньяху загрожує ще один ордер на арешт? Що відомо Фото: поки невідомо, чи поїде Біньямін Нетаньяху до Аргентини (Getty)
Автор: Маловічко Юлія

Адвокати з прав людини подали скаргу до судів Аргентини з вимогою арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якщо він з'явиться на території країни під час запланованого візиту в вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, кримінальна скарга вимагає заарештувати Нетаньяху, якщо він приїде до Аргентини. Йому інкримінують відповідальність за нібито військовий злочин 23 березня, коли в Газі загинули кілька людей.

Зазначимо, тоді повідомлялося, що Армія оборони обстріляла авто швидкої допомоги та рятувальних служб у місті Рафах на півдні Сектору Газа. Ізраїль визнав помилки військових, пояснивши це оперативним непорозумінням, яке сталося через "загрозу з боку ворожих сил".

Офіційно візит Нетаньяху до Аргентини поки що не підтверджено. При цьому місцева газета Clarin повідомила, що він може замість поїздки до країни попросити про зустріч з президентом Хав'єром Мілеєм, поки обидва лідери будуть у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН наприкінці вересня.

Ізраїльський лідер стикається з зростаючим глобальним тиском через наступ Ізраїлю в Секторі Газа. До цього він зіткнувся із звинуваченнями у Міжнародному кримінальному суді, який у результаті видав ордер на арешт Нетаньяху.

Нагадаємо, нещодавно Беньямін Нетаньяху схвалив плани Армії оборони Ізраїлю щодо захоплення міста Газа та перезапуск переговорів з угрупованням ХАМАС.

До цього Нетаньяху заявив, що мета його країни не окупувати Газу, а звільнити її від угруповання ХАМАС.

Війна між Ізраїлем та ХАМАСом

Збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом спалахнув 7 жовтня 2023 року. Це п'ятий епізод конфлікту між Газою та Ізраїлем, що є, у свою чергу, частиною більшого та масштабнішого ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим