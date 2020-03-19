ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У правовому комітеті Ради розповіли, чому звільнили Рябошапку

Новини » Політика     19.03.2020 - 13:07
У правовому комітеті Ради розповіли, чому звільнили Рябошапку
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка не реалізував виданий йому "серйозний карт-бланш"

Верховна рада України звільнила Руслана Рябошапку з посади генпрокурора, оскільки не виправдав надану йому довіру. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Костін відзначив, що Рябошапка прийшов до Генпрокуратури з посади заступника голови Офісу президента, на якій він курирував питання, пов'язані з правоохоронною діяльністю та судовою системою.

"Він брав безпосередню участь у підготовці відповідних законопроектів. Є моменти, за якими був виданий серйозний карт-бланш, проте я, щиро скажу, результату не побачив. І, скажу чесно, через 6 місяців, я не побачив і "світла в кінці тунелю", - зазначив Костін.

При цьому він уточнив, що, як правило, невдача - це результат діяльності команд або цілих інституцій, але завжди є конкретна людина, яка несе відповідальність за роботу інституції, в тому числі політичну.

"Крім того, ця відставка - сигнал для багатьох інших керівників, що у суспільства немає часу чекати. Люди мають бачити, що в прокуратурі не тільки відбувається чергова реформа, але одночасно і виконується основна, кримінально-процесуальна функція прокуратури, і є результат", - додав нардеп.

Нагадаємо, 5 березня Рада висловила недовіру Рябошапці. До цього президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники, які не можуть забезпечити результати, не повинні займати свої посади.

Після звільнення Рябошапки генпрокурором України вперше стала жінка. Офіс генпрокурора очолює Ірина Венедиктова.

Універсальний гравець: чому Зеленський призначив генпрокурором Ірину Венедіктову
Новини України звільненняГенпрокурорРуслан Рябошапка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся