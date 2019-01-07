У Православной церкви Украины появился временный сайт

Фото: Софийский собор (РБК-Украина)

Через несколько месяцев у ПЦУ будет полноценный ресурс в сети

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила адрес своей официальной веб-страницы, пока временной. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Согласно сообщению, материалы на сайт будут добавляться постепенно, полноценная версия ожидается через несколько месяцев.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной церкви по адресу http://pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная", - говорится в сообщении.

Повідомляємо про відкриття веб-сторінки Православної Церкви України за адресою http://pomisna.info. Прохання зважати, що... Опубліковано Православна Церква України Неділя, 6 січня 2019 р.

Напомним, в воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

В Ставропигии Вселенской патриархии в Киеве 7 января состоится рождественское богослужение, которое будет первым богослужением после предоставления Украине томоса.