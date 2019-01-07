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У Православной церкви Украины появился временный сайт

Новости » Общество    07.01.2019 - 00:57
У Православной церкви Украины появился временный сайт
Фото: Софийский собор (РБК-Украина)

Через несколько месяцев у ПЦУ будет полноценный ресурс в сети

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила адрес своей официальной веб-страницы, пока временной. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Согласно сообщению, материалы на сайт будут добавляться постепенно, полноценная версия ожидается через несколько месяцев.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной церкви по адресу http://pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная", - говорится в сообщении.

 

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Опубліковано Православна Церква України Неділя, 6 січня 2019 р.

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