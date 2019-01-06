В понедельник в Андреевской церкви состоится первое богослужение после получения томоса

Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина, Андрей Коваль)

На Рождество экзарх Вселенского патриархата проведет первое богослужение после получения томоса

В Ставропигии Вселенской патриархии в Киеве 7 декабря состоится рождественское богослужение, которое будет первым богослужением после предоставления Украине томоса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Православную церковь Украины (ПЦУ).

Указано, что богослужение состоится в Андреевской церкви, а возглавит его экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине - епископ Иларион.

"На Рождество, 7 января в 9:30 пройдет Рождественское богослужение в Андреевской церкви - Ставропигии Вселенской Патриархии в Украине (Киев, Андреевский спуск, 23). Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томосу об автокефалии. Возглавит богослужение экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине - епископ Иларион (Рудник)", - сказано в сообщении.

Также анонсируется, что после богослужения Иларион расскажет представителям СМИ, как дальше будут совершаться богослужения в Киевской Ставропигии.

Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко призвал украинцев собраться 7 января на Софийской площади для общей молитвы за утверждение ПЦУ.

РБК-Украина сегодня сообщало, что Вселенский патриархат предоставил Православной церкви Украины томос.

Добавим, спикер украинского парламента Андрей Парубий анонсировал, что томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в страну завтра, 7 января.