У Православної церкви України з'явився тимчасовий сайт

Фото: Софійський собор (РБК-Україна)

За кілька місяців у ПЦУ буде повноцінний ресурс у мережі

Православна церква України (ПЦУ) повідомила адресу своєї офіційної веб-сторінки, поки що тимчасової. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, матеріали на сайт додаватимуться поступово, повноцінна версія очікується за кілька місяців.

"Повідомляємо про відкриття веб-сторінки Православної церкви України за адресою http://pomisna.info. Прохання зважати, що це тимчасова версія. За кілька місяців буде повноцінна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляємо про відкриття веб-сторінки Православної Церкви України за адресою http://pomisna.info. Прохання зважати, що... Опубліковано Православна Церква України Неділя, 6 січня 2019 р.

Нагадаємо, у неділю, 6 січня, ввечері у Києві приземлився літак з томосом про автокефалію Православної церкви України.

У Ставропігії Вселенської патріархії у Києві 7 січня відбудеться різдвяне богослужіння, яке буде першим богослужінням після надання Україні томосу.