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Православная церковь Украины не будет зависеть от Константинополя, - Епифаний

Новости » Общество    18.12.2018 - 02:01
Православная церковь Украины не будет зависеть от Константинополя, - Епифаний
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Он отметил, что нельзя вести и речь о том, что Украина будет зависима от Константинополя

Предстоятель новой церкви Епифаний (Думенко) заявил, что Православная церковь Украины не будет зависеть от Константинополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление предстоятеля новой церкви Епифания (Думенко) в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Сейчас мы слышим, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополю, но это неправда. Ибо, как вы слышали, после избрания нового предстоятеля, его имя, то есть мое имя, уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее, 15 место в диптихе, а это означает, что мы будем независимой полноценной автокефальной церковью. Если говорить, что мы будем в составе Константинополя, то это неправда. Константинополь, как мать-церковь, способствует и помогает нам, Украинской церкви, чтобы мы объединились, чтобы мы создали структуру этой церкви, а в дальнейшем после вручения томоса мы будем самоуправляемые, мы будем руководствоваться здесь, в Киеве, и, соответственно, принимать те решения, которые будут полезны для этой церкви", - сказал он.

По его словам, сейчас нельзя вести и речь о том, что Украина будет зависима от Константинополя.

"Поэтому сейчас нельзя вести и речь о том, что мы будем зависимы от Константинополя. Да, духовно мы будем в дальнейшем поддерживать эти отношения из благодарности к матери-церкви. Самостоятельно, к сожалению, мы не могли найти это взаимопонимание", - добавил он.

Напомним, ранее Епифаний (Думенко) заявил, что санкции против патриотов из УПЦ МП не будут работать.

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