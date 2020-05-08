Правоохранительные органы должны расследовать доведение отрасли до банкротства, - Минэкоэнерго

И.о министра энергетики Ольга Буславец призвала Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства. Об этом она заявила во время селеторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба, передает РБК-Украина.

Буславец поприветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, отметив, что сегодня отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет.

Она также отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сформированных в последние 8 месяцев.

"НЭК "Укрэнерго" задолжал ГП "Гарантированный Покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" "Энергоатому" - 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн - это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получил 3 млрд грн убытков", - заявила и.в. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры, поддержанные премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердил новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Ранее ГБР заявило о начале досудебного расследования по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанные со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.

Ранее и.в. министра Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа ПСО.