Правоохоронці закрили один з "Епіцентрів" в Києві, який працював у вихідний

Фото: люди були в Епіцентрі у вихідний день (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Правоохоронці закрили торговий центр "Епіцентр" на вулиці Григоренка в Києві, який працював попри карантин вихідного дня.

Про це повідомила Держпродспоживслужба в Facebook.

У суботу, 14 листопада, в Києві 20 мобільних груп контролювали виконання карантинних обмежень.

В "Епіцентрі", який був нібито закритий для відвідувачів і працював в режимі онлайн доставки по замовленнях, були люди .

За результатами перевірки міста правоохоронці склали всього 60 протоколів за порушення правил карантину .

Раніше РБК-Україна писало, що мережа торгових центрів "Епіцентр" у Києві закрилася на карантин вихідного дня. У суботу, 14 листопада, магазин за адресою Братиславська, 11 працював тільки для видачі інтернет-замовлень.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про карантин вихідного дня. Після цього "Епіцентр" опублікував повідомлення, в якому оголосив "72-годинну п'ятницю". "Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали у пості.