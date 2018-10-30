Фото: "Тенго Гальский" (facebook полиции Киевской области)

Криминальному "авторитету" на 10 лет запрещен въезд в Украину

Правоохранители задержали и выдворили из Украины "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в настоящее время 36-летнему криминальному "авторитету" на 10 лет запрещен въезд в Украину.

"Вчера, 29 октября, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с УГМС в Киевской области принудительно выдворили с территории Украины "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник уже выдворялся за пределы Украины в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет, но он незаконно попал на территорию страны и жил в Киеве.

По данным правоохранителей, злоумышленник прибыл в Украину для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются совершением квартирных краж и краж из транспортных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в апреле задерживали коронованного в Греции, подозреваемого в квартирных кражах, осужденного на родине за организацию преступной группировки грузинского "вора в законе" по прозвищу "Хидир".