ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Правоохоронці затримали учасників крупної мережі з продажу наркотиків

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 22:31
Правоохоронці затримали учасників крупної мережі з продажу наркотиків
Фото: затримання наркоторговців (facebook.com/LlutsenkoYuri)

У підозрюваних було вилучено 10 млн доларів США, зброю та наркотики

Співробітники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України затримали учасників розгалуженої організації, яка займалась продажем наркотичних засобів за криптовалюту через інтернет ресурси та месенджери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Юрія Луценко в Facebook.

Луценко повідомив, що в організацію з продажі наркотиків входило до тисячі учасників. Під час обшуків у них було вилучено близько 10 млн доларів США, зброя та наркотики.

"Організатори створили мережу наркокур‘єрів, закладників, створювали криптогаманці та акаунти на криптобіржах. Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насиллям щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців", - заявив генпрокурор.

Повідомляється, що 20 організаторів наркомережі отримали запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою, або з застава в 100 млн гривень, 300 млн гривень, а також 349 млн гривень. Також ще 4 підозрюваних отримали арешт без змоги внесення застави.

 

Фото: затримання наркоторговців (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, СБУ викрила найбільшу в історії України нарколабораторію. Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних "Осокорках" правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами "чорного ринку" більше ніж 20 млн гривень. 

 

У Києві затримали підозрюваних в розбійному нападі та вбивсті у Вінницькій області На Закарпатті затримали групу наркоторгівців
Новини України наркоторговляЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся