Правоохранители задержали нападавших на экс-депутата Херсонского облсовета

Фото: задержание (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее неизвестные на трассе Херсон-Феодосия-Керчь обстреляли его авто

Правоохранители задержали нападавших на бывшего депутата Херсонского областного совета Андрея Федоренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, передает РБК-Украина.

Сообщалось, что 10 октября на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь" Скадовского района Херсонской области неизвестные на Lexus с иностранной регистрацией совершили покушение на убийство директора агропредприятия "Ушба", депутата Херсонского областного совета VI созыва (2007- 2012). Злоумышленники расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором он двигался вместе со своим охранником. Предприниматель получил тяжелое ранение в спину.

Аброськин сообщил, что вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик.

Напомним, ранее в Киеве на Позняках обстреляли автомобиль.