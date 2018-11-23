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Правоохранители задержали нападавших на экс-депутата Херсонского облсовета

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 19:08
Правоохранители задержали нападавших на экс-депутата Херсонского облсовета
Фото: задержание (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ранее неизвестные на трассе Херсон-Феодосия-Керчь обстреляли его авто

Правоохранители задержали нападавших на бывшего депутата Херсонского областного совета Андрея Федоренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, передает РБК-Украина.

Сообщалось, что 10 октября на 66 км трассы "Херсон-Феодосия-Керчь" Скадовского района Херсонской области неизвестные на Lexus с иностранной регистрацией совершили покушение на убийство директора агропредприятия "Ушба", депутата Херсонского областного совета VI созыва (2007- 2012). Злоумышленники расстреляли из автоматического оружия автомобиль, на котором он двигался вместе со своим охранником. Предприниматель получил тяжелое ранение в спину.

Аброськин сообщил, что вчера в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками полиции, одновременно в Киеве и Житомирской области, были задержаны непосредственный исполнитель и заказчик.

Правоохранители задержали нападавших на экс-депутата Херсонского облсовета

Напомним, ранее в Киеве на Позняках обстреляли автомобиль.

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Новости Украины ХерсонВячеслав Аброськин
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