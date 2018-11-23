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Правоохоронці затримали нападників на екс-депутата Херсонської облради

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 19:08
Правоохоронці затримали нападників на екс-депутата Херсонської облради
Фото: затримання (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Раніше невідомі на трасі Херсон-Феодосія-Керч обстріляли його авто

Правоохоронці затримали нападників на колишнього депутата Херсонської обласної ради Андрія Федоренка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна, передає РБК-Україна.

Повідомлялося, що 10 жовтня на 66 км траси "Херсон-Феодосія-Керч" Скадовського району Херсонської області невідомі на Lexus з іноземною реєстрацією вчинили замах на вбивство директора агропідприємства "Ушба", депутата Херсонської обласної ради VI скликання (2007 - 2012). Зловмисники розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, на якому він рухався разом зі своїм охоронцем. Підприємець отримав важке поранення в спину.

Аброськін повідомив, що вчора в ході проведення спеціальних заходів співробітниками поліції, одночасно в Києві та Житомирській області, були затримані безпосередній виконавець і замовник.

Правоохоронці затримали нападників на екс-депутата Херсонської облради

Нагадаємо, раніше в Києві на Позняках обстріляли автомобіль.

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Новини України ХерсонВ'ячеслав Аброськін
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