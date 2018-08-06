В Киеве на Позняках обстреляли автомобиль

Злоумышленники украли 2 млн гривен из автомобиля "Тойота Кэмри"

В Киеве сегодня, 6 августа, около 18:00 на улице Здолбуновской, что в районе Позняки, произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Тойота Кэмри", передает "Еспресо".

Отмечается, что злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. За рулем машины находилась женщина.

"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении.

Известно, что женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, введен план "Перехват".

Как удалось узнать впоследствии, правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку именно таких автомобилей.

Фото: в Киеве расстреляли авто (espreso.tv)

Напомним, в Малиновском районе Одессы во вторник, 31 июля, произошел конфликт между автомобилистами и продавцами арбузов, который закончился стрельбой. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили дорогу торговой палаткой, что мешало проезду машин. В результате инцидента один из автовладельцев достал травматическое оружие и выстрелил в торговцев. Один из них получил ранение в руку.