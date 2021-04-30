Правоохранители задержали мошенников, которые хотели "продать" должность главы киевской полиции

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержали двух человек по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое человек за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс. долларов США правоохранителями эти два человека задержаны.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.