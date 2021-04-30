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Правоохранители задержали мошенников, которые хотели "продать" должность главы киевской полиции

Автор: Андрей Василюк

Правоохранители задержали двух человек, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из мошенников позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержали двух человек по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое человек за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Один из них позиционировал себя лицом, которое в ближайшее время будет назначено на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс. долларов США правоохранителями эти два человека задержаны.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Киеве мошенника, который фиктивно женил иностранцев с украинками для переправки их в Европу. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов.

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